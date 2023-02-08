С момента начала спецоперации на территории Украины в Россию перебрались тысячи украинских беженцев. Они столкнулись с большими проблемами, о чем пишет «Московский Комсомолец».

Власти России предусмотрели ряд социальных выплат и компенсаций для граждан Украины. Но госсистема работает не всегда гладко. Так, один из беженцев рассказал, что не получает пенсию, хотя проработал на предприятии «Азовсталь» на Украине 25 лет. У него уже есть гражданство России, но и после этого выплаты ему не предоставляют.

В Пенсионном фонде РФ ответили, что для начисления пенсии гражданства недостаточно. Для этого нужно, чтобы была регистрация.

Также известно, что около пятисот беженцев из Донецка до сих пор находятся на территории детского санатория в Подмосковье, у них нет документов и денег.