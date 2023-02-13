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Как сообщает издание «Российская газета», подразделения украинской армии попытались провести несколько контратак в направлении Красного Лимана. Об этом сообщил бывший подполковник ЛНР и военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в ходе очередного контрнаступления подразделениям украинской армии не удалось прорвать оборону вооруженных сил Российской Федерации. Понеся значительные потери в живой силе и военной технике, подразделения ВСУ вынуждены были отступить, резюмировал Марочко.

Тем не менее, как отмечает Марочко, киевский режим не прекращает попыток контратак. Поэтому следует ожидать, что после восполнения потерь и перегруппировки, вооруженные силы Украины вновь попытаются прорвать оборону российских сил на территории Луганской Народной Республики.

Напомним, что на прошлой неделе Марочко сообщал о том, что украинская армия продолжает пытаться отправить диверсионно-разведывательные группы в тыл российской группировки в окрестностях Купянска и Красного Лимана.

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