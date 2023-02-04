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Зоран Миланович, глава Хорватии, заявил, что он против того, чтобы отправлять на Украину боевую авиацию. Он отметил, что верить в то, что можно одержать верх над Россией таким способом, является безумием. Об этом пишет «МК».

Ранее хорватский президент не раз поддерживал Москву. Также он не в первый раз выступает с критикой относительно вопроса военной поддержки Киеве. Лидер Хорватии уже говорил о том, что Крым больше никогда не будет украинским.

Украинский МИД жестко отреагировал на заявление хорватского президента. Представители ведомства назвали его слова неприемлемыми.

Таким образом, глава страны, входящей в состав НАТО, оказался в рядах «нерукопожатных» у представителей киевского режима.

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