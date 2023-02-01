Алексей Макеев, посол Украины в ФРГ, рассказал, что руководство Киева решило поднять вопрос о ядерном статусе своей страны. Но при этом он отметил, что у Киева на данный момент нет какого-либо «готового предложения».

Со слов дипломата, руководство Киева не получило требуемую поддержку от Вашингтона и Лондона, а также других ядерных стран в соответствии с положениями Будапештского меморандума.

Макеев заявил, что это является плохим знаком не только для Украины, но и для других стран мира. Только сейчас всем стало известно, что спасти от агрессора в сегодняшнее время может только ядерное вооружение.

Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что когда подписывал Будапештский меморандум, то рассчитывал на гарантии в обмен на то, что он отказывается от ядерного вооружения, но в итоге он не получил никаких гарантий.