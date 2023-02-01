ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Макеев, посол Украины в ФРГ, рассказал, что руководство Киева решило поднять вопрос о ядерном статусе своей страны. Но при этом он отметил, что у Киева на данный момент нет какого-либо «готового предложения».

Со слов дипломата, руководство Киева не получило требуемую поддержку от Вашингтона и Лондона, а также других ядерных стран в соответствии с положениями Будапештского меморандума.

Макеев заявил, что это является плохим знаком не только для Украины, но и для других стран мира. Только сейчас всем стало известно, что спасти от агрессора в сегодняшнее время может только ядерное вооружение.

Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что когда подписывал Будапештский меморандум, то рассчитывал на гарантии в обмен на то, что он отказывается от ядерного вооружения, но в итоге он не получил никаких гарантий.

Вам может понравиться

В Белоруссии начали самостоятельно эксплуатировать «Искандер»

Белорусские военные начали самостоятельно применять комплекс «Искандер» без помощи со стороны России. Об этом проинформировали в Минобороны страны. В сообщении ведомства говорится, что военные Белоруссии приступили к полностью самостоятельной эксплуатации

Украинская армия ведет огонь из ПТРК прямо из жилых домов в Угледаре

Как сообщает в своем материале «Царьград», в городе Угледар продолжаются ожесточенные городские сражения. При этом, по заявлению врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, украинские военнослужащие ведут огонь из противотанковых

Бывший советник Рейгана Робертс: в случае отказа от использования нефтедоллара странами по всему миру, США ждет настоящая катастрофа

Как сообщает РИА Новости, бывший советник американского президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс опубликовал на своем сайте новый материал, в котором написал, что если Саудовская Аравия и ряд других стран