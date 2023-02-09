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Михаил Подоляк, занимающий должность советника главы офиса украинского президента, заявил, что компания SpaceX, которая ограничила доступ дронов ВСУ к спутниковой связи Starlink, должна определиться, на чьей стороне она находится.

Он отметил, что руководство компании должно принять решение – или они не вредят Украине, или они принимают сторону России. Он обратился к госпоже Шотвелл, которая является главой SpaceX, и предложил ей выбрать один вариант.

Ранее SpaceX ввела ограничение на доступ военных дронов украинских ВС к Starlink. Шотвелл заявила, что организация была создана не для того, чтобы выступать в качестве оружия. Она добавила, что не хочет, чтобы Украина использовала беспилотники в наступательных целях при помощи связи Starlink.

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