Михаил Подоляк, занимающий должность советника главы офиса украинского президента, заявил, что компания SpaceX, которая ограничила доступ дронов ВСУ к спутниковой связи Starlink, должна определиться, на чьей стороне она находится.

Он отметил, что руководство компании должно принять решение – или они не вредят Украине, или они принимают сторону России. Он обратился к госпоже Шотвелл, которая является главой SpaceX, и предложил ей выбрать один вариант.

Ранее SpaceX ввела ограничение на доступ военных дронов украинских ВС к Starlink. Шотвелл заявила, что организация была создана не для того, чтобы выступать в качестве оружия. Она добавила, что не хочет, чтобы Украина использовала беспилотники в наступательных целях при помощи связи Starlink.