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Военные Украины за последние два дня совершили вторую попытку атаки на Брянский аэропорт. Об этом сообщает канал Телеграм Mash.

По данным источника, ВСУ запустили беспилотники, начиненные взрывчаткой, и направили их в сторону аэропорта в Брянске.

Сообщается, что украинские дроны летели на малой высоте. По этой причине ПВО не имели возможности выявить их и уничтожить.

В результате инцидента пострадавших среди мирного населения нет. Нет и никаких повреждений.

Ранее глава Белгородской области также проинформировал, что в ночь на 4 февраля ВСУ совершили атаку на объект промышленности, расположенный в селе Борисовка. В результате этого происшествия в области продлен желтый уровень террористической опасности.

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