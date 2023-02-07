ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Энергетическая система Украины уже близка к наступлению полного коллапса. В итоге вся страна будет непригодной для жителей. Об этом рассказал Николай Азаров, ранее занимавший пост украинского премьер-министра.

Со слов Азарова, граждане страны уже привыкли к регулярным отключениям электроэнергии, но ее точно не хватает во всей стране, что приведет Украину к окончательному краху.

Политик считает, что украинский энергетический кризис вызовет в итоге миграционный и гуманитарный кризис в странах Европы. В результате будут разрушены ядерные реакторы, прорвутся плотины ГЭС и вследствие этого начнутся наводнения, также вероятен масштабный кризис продовольствия в тех государствах, которые во многом зависят от поставок продовольствия с Украины.

До этого Владимир Зеленский, глава Украины, заявил, что для восстановления украинских электростанций требуется около полутора миллиардов евро.

Вам может понравиться

Австралия закупает мощные морские смарт-мины на 1 млрд долларов

Австралия потратит до 1 миллиарда долларов на «высокотехнологичные минные вооружения», мотивируя это необходимостью «защитить свои воды» от кораблей потенциальных противников. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald (SMH). Перевод основных

Аудитория газеты Die Welt высмеяла договоренности между Шольцем и Зеленским по РФ

Как сообщает РИА Новости, аудитория немецкого издания Die Welt выразила свое негативное отношение касательно неофициального соглашения между президентом Украины Зеленским и немецким канцлером Шольцем об использовании западного вооружения в боевых

Российский посол заявил о впервые замеченных наемниках из Дании в конфликте на Украине

В боях, которые идут на территории Украины в рамках СВО, замечены наемники из Дании. Об этом рассказал Владимир Барбин, российский посол в Дании, сообщает РИА Новости. С его слов, власти