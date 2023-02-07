Энергетическая система Украины уже близка к наступлению полного коллапса. В итоге вся страна будет непригодной для жителей. Об этом рассказал Николай Азаров, ранее занимавший пост украинского премьер-министра.

Со слов Азарова, граждане страны уже привыкли к регулярным отключениям электроэнергии, но ее точно не хватает во всей стране, что приведет Украину к окончательному краху.

Политик считает, что украинский энергетический кризис вызовет в итоге миграционный и гуманитарный кризис в странах Европы. В результате будут разрушены ядерные реакторы, прорвутся плотины ГЭС и вследствие этого начнутся наводнения, также вероятен масштабный кризис продовольствия в тех государствах, которые во многом зависят от поставок продовольствия с Украины.

До этого Владимир Зеленский, глава Украины, заявил, что для восстановления украинских электростанций требуется около полутора миллиардов евро.