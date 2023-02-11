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В научном издании News Medical опубликован материал, в котором говориться, что в процессе осложнения родов единичная доза антибактериального препарата Z-Pak (азитромицин) способна спасти женщину от возникновения сепсиса и даже летального исхода.

Ранее научные исследования уже подтвердили тот факт, что азитромицин благоприятно способствует успешному переносу родов путем кесарева сечения. А согласно новым научным данным, Z-Pak способен снизить риск возникновения сепсиса и даже смерти во время естественной родовой деятельности.

Стоит отметить, что сепсис представляет собой системную воспалительную реакцию с развитием токсемии и бактериемии. Он может возникнуть не только в процессе родов или после них, но и до начала родовой деятельности и привести к летальному исходу матери. Согласно исследовательским данным, смертность и возникновение сепсиса у рожениц снизилась в два раза при однократном введении антибиотика.

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