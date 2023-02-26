Специалисты в области психологии Университета Западной Австралии выяснили, что рискованные мужчины являются привлекательными в глазах женщин, не желающих заводить долгосрочные отношения. Психологи провели исследование по данной теме, а его результаты опубликовали в научном журнале Evolutionary Psychological Science.

В ходе исследование был проведен опрос 1300 женщин из 47 разных стран. Собрав демографическую информацию и осуществив личностный опрос, специалисты определили, что мужчины, привыкшие совершать рискованные поступки, привлекают женщин только в качестве любовников для кратковременных отношений.

Отмечается, что для случайных сексуальных связей и недлительных отношений женщины предпочитают выбирать мужчин с развитым телосложением и эффектной внешностью. К тому же, их привлекает способность мужчины совершать необдуманные и рискованные поступки.

Женщины из развитых стран, имеющие доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию и качественным контрацептивам, способны позволить себе подобные интрижки. А вот женщины более низкого социального уровня, в большинстве случаев, отказываются от таких опрометчивых действий.