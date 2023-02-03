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Специалисты из Колумбийского университета выяснили, что сексуальное возбуждение от прикосновений определяется осязательными сигналами от сенсорных рецепторов кожи. Ученые давно уже знали, что возбуждение от прикосновений провоцируют нервные клетки на коже, ведущие к нейронам головного мозга.

Но совсем недавно удалось выяснить, что реакция организма на прикосновения происходит еще до того, как поступят сигналы в высшие отделы нервной системы. Изначально обработка реакции идет на уровне сигналов в спинном мозгу и мозговом стволе. Оказалось, что они имеют свою сеть нейронов.

Дженель Рэнкин, один из авторов данного исследования, рассказал, что ранее считалось, что нейроны, находящиеся в поверхностном спинномозговом слое, способны реагировать только на болевые и температурные раздражители. Однако новые данные доказывают, что спинной мозг способен отличать случайное прикосновение от нежных и возбуждающих касаний. Полученная информация дает сигнал к управлению организмом и его сексуальному возбуждению.

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