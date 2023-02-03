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Военные Украины столкнулись с проблемами со связью в Артемовске (укр. Бахмут). И, как следствие, не могут координировать действия своих подразделений. Об этом рассказал Андрей Марочко, представитель Народной Милиции Луганска, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в результате активных боевых действий в украинских пунктах управления, расположенных на территории города Артемовска, начала пропадать связь – как радио, так и спутниковая.

По этой причине командование ВСУ утратило возможно оперативно управлять военными подразделениями, это негативно влияет на координацию действий, а потери среди личного состава увеличиваются.

Марочко отметил, что такая ситуация способствует развитию паники как у рядовых солдат, так и у офицеров.

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