Военные Украины столкнулись с проблемами со связью в Артемовске (укр. Бахмут). И, как следствие, не могут координировать действия своих подразделений. Об этом рассказал Андрей Марочко, представитель Народной Милиции Луганска, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в результате активных боевых действий в украинских пунктах управления, расположенных на территории города Артемовска, начала пропадать связь – как радио, так и спутниковая.

По этой причине командование ВСУ утратило возможно оперативно управлять военными подразделениями, это негативно влияет на координацию действий, а потери среди личного состава увеличиваются.

Марочко отметил, что такая ситуация способствует развитию паники как у рядовых солдат, так и у офицеров.