Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», рассказал, что тысячи добровольцев из европейских стран заявляют о своем желании приехать в зону спецоперации на Украине и воевать на стороне Российской Федерации.

С его слов, об этом желании говорят добровольцы из Франции, Германии, Канады, Британии, а также Соединенных Штатов Америки.

Рогов отметил, что если эти добровольцы в действительности приедут в зону СВО, то их помощь будет полезной не только на поле боевых действий, но и сфере передачи информации. Политик отметил, что большая часть этих людей обладает реальным военным опытом, а также лицензией на применение оружия.

Председатель движения добавил, что эти люди выступают за то, чтобы сберечь традиционное общество, а также оказать помощь России в борьбе, которую она развернула против нацизма.