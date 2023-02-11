Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», рассказал, что тысячи добровольцев из европейских стран заявляют о своем желании приехать в зону спецоперации на Украине и воевать на стороне Российской Федерации.

С его слов, об этом желании говорят добровольцы из Франции, Германии, Канады, Британии, а также Соединенных Штатов Америки.

Рогов отметил, что если эти добровольцы в действительности приедут в зону СВО, то их помощь будет полезной не только на поле боевых действий, но и сфере передачи информации. Политик отметил, что большая часть этих людей обладает реальным военным опытом, а также лицензией на применение оружия.

Председатель движения добавил, что эти люди выступают за то, чтобы сберечь традиционное общество, а также оказать помощь России в борьбе, которую она развернула против нацизма.

Вам может понравиться

Украинский беспилотник атаковал куст в Курской области

Беспилотник, принадлежащий вооруженным силам Украины, залетел на приграничную зону. Он долетел до Суджанского района Курской области и начал атаковать куст. Авторы канала Телеграм Shot пишут, что военные РФ при патрулировании

Шольц выступил против участия в соревновании по поставкам оружия Украине

Требования со стороны Киева о поставках боевой авиации и подводных лодок вредят единству НАТО. Об этом заявил Олаф Шольц, канцлер Германии. Также он добавил, что его страна не будет участвовать

Премьер Польши назвал поражение России смыслом жизни всей Европы

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, заявил, что его страна живет ради того, чтобы одержать победу над Москвой и это стало смыслом жизни. Его процитировало итальянское издание Corriere della Sera. Со слов