Известная своими провокационными карикатурами французская газета Charlie Hebdo опубликовала на своих страницах рисунок, изображающий последствия турецкого землетрясения в карикатурной форме. Подпись карикатуры гласила: «Землетрясение в Турции. Даже танки не понадобились». Напомним, что произошедшая несколько дней назад трагедия в Турции и Сирии унесла более 5 тысяч жизней, а многих людей спасатели до сих пор не смогли достать из-под завалов.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын прокомментировал карикатуру словами: «Современные варвары! Захлебнитесь в собственной злости и ненависти». А читатели турецкого издания Haber7, в свою очередь, также выразили негативную реакцию на публикацию карикатуры, назвав редакционный коллектив Charlie Hebdo «сворой грязных псов». Один из пользователей подчеркнул, что человечности нельзя ждать от тех, кто мог сжечь Коран. Еще один из комментаторов написал, что не стоит ждать того, чтобы животное превратилось в человека. На что другой пользователь ответил, что таких существ даже животными нельзя назвать.