Украинские средства массовой информации сообщают, что в центре Киева перекрыты многие улицы. Предположительно причиной перекрытия дорог является приезд иностранных делегатов. В Телеграм-канале «Политика страны» сообщается, что теперь в городе образовались огромные пробки.

Уточняется, что заторы в столице Украины образовались в Святошинском районе и Нивках. Движение по Берестейскому проспекту полностью перекрыто также как и на Воздухофлотском мосту. Приостановлен проезд автотранспорта также по проспекту Победы, бульвару Леси Украинки и улице Гетьмана. Также ряд Телеграм-каналов сообщил, что около американского посольства были замечены автобусы.

Стоит отметить, что 20 февраля на Украине чтят память «небесной сотни» – погибших людей во время столкновения силовиков и радикалов на Майдане в феврале 2014 года.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден запланировал поездку в Варшаву с рабочим визитом в период с 20 по 22 февраля для встречи с польским президентом Анджеем Дудой и лидерами «восточного фланга Североатлантического альянса».