Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадскими и американскими истребителями был сбит неопознанный воздушный объект, который находился в небе на северо-западе страны.

По словам Трюдо, он отдал приказ ВВС Канады сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство государства. Военная авиация Канады и США была поднята в воздух с задачей поражения данной цели. Неопознанный объект был сбит американским истребителем F-22. Канадский премьер отметил, что теперь перед вооруженными силами страны поставлена задача, извлечь и изучить обломки данного объекта. Он также подчеркнул, что ранее по этому вопросу у него состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Канадский телеканал Global News, ссылаясь на источники в сфере безопасности, сообщил, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили о ведении наблюдения за «одним или двумя воздушными объектами», которые, скорее всего, являются аэростатами-шпионами.