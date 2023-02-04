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Как сообщает в своем материале ИА URA.RU, полуостров Крым имеет сакральное значение для государства России. По этой причине, любая попытка отобрать полуостров силой будет встречена жестким отпором со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского госсовета Сергей Трофимов.

Такое заявление крымского политика прозвучало в ответ на подготовку киевского режима к силовому варианту возвращения контроля над полуостровом. По словам Трофимова, любая попытка атаковать территорию Республики Крым приведет к такому ответу со стороны вооруженных сил Российской Федерации, что украинская армия не сможет после него оправиться.

Напомним, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что территория Крыма находится под надежной защитой вооруженных сил Российской Федерации. Точно такого же мнения придерживается и российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

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