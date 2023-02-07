Как сообщает газета «Взгляд», подразделения вооруженных сил Российской Федерации смогли выйти на более выгодные рубежи в окрестностях населенного пункта Северск. Сообщается, что данный город имеет огромное стратегическое значение для прорыва украинской обороны в ДНР.

Авторы материала отмечают, что украинская сторона называет Северск своим «третьим столпом» линии обороны ВСУ на Донбассе. Однако уже в скором времени данный населенный пункт станет эпицентром ожесточенных сражений. Причем соотношение сил на данном участке фронта явно не на стороне вооруженных сил Украины.

Северск входит в состав мощной линии обороны украинской армии на Донбассе вместе с такими городами, как Соледар и Артемовск. Именно на эти три столпа своей обороны вооруженные силы Украины делали главную ставку в самом начале СВО.

В настоящий момент, когда Соледар уже находится под контролем ВС РФ, а Артемовск может пасть уже в ближайшем будущем, Северск остается последним оплотом обороны. Но в текущий момент командование ВСУ не может отправить необходимое количество резервов для удержания обороны на Донбассе, так как вынуждено держать часть резервов на севере страны из-за возможного нападения со стороны Белоруссии.