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Как сообщает РИА Новости, два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Берингова моря. Обозреватель Уилл Стюарт в издании The Sun написал, что данным действием Россия посылает грозный сигнал странам Запада.

В своем материале Стюарт отмечает, что стратегические ядерные бомбардировщики Российской Федерации спокойно летают в окрестностях Аляски в то время, как США пытаются сбить очередной неопознанный воздушный объект над своей территорией. Обозреватель английского издания заявил, что это выглядит как насмешка Путина над США.

Стюарт сообщил о том, что еще до начала специальной военной операции на территории Украины, вооруженные силы Российской Федерации значительно усилили патрулирование своего воздушного пространства, граничащего с США. В материале отмечается, что только за последний год количество вылетов стратегической авиации России увеличилось в 6 раз.

Напомним, что Министерство обороны России опубликовало кадры планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря. Сообщается, что продолжительность полета составила семь часов.

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