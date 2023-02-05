Дэн Саббах, редактор отдела обороны и безопасности британской газеты The Guardian, выступил с предупреждением: «поскольку западные танки еще не прибыли на Украину», российские войска ранней весной могут оказаться в намного более боеспособном состоянии, чем противостоящие им украинские военные формирования. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Новое российское наступление в районе города Угледар на юге Донбасса, начавшееся в конце января, демонстрирует, что силы Москвы становятся более боеспособными перед критическим – и все более неопределенным – весенним периодом», – пишет Саббах.

По его мнению, хотя «российские силы еще не добились значительных успехов» на территориях, которые украинские военные укрепляли в течение многих лет, но продвижение линии фронта в Донбассе в пользу России проводится сразу в нескольких направлениях.

В то же время Западом «до сих пор считалось, что Украина владеет инициативой» в конфликте, хотя никаких успехов ее войск, после сентябрьского контрнаступления в Харьковской области и организованного отвода российских подразделений из Херсона два месяца спустя, уже долгое время не наблюдается.

Многие из числа западных военных экспертов утверждают, что на украинском театре военных действий «ситуация сбалансирована». Американский Институт изучения войны (ISW) на этой неделе заявил, что конфликт перерос в «позиционное противостояние», которое дает российской стороне «возможность вернуть себе инициативу, если они захотят, и поднять планку сложности для будущих контрнаступлений Украины, даже если ничего не будет предпринято».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы операций России на линии фронта увеличились. Западные официальные лица, напротив, «пока не верят, что усилия вокруг Угледара представляют собой начало весеннего наступления как часть «большого стратегического плана», но предполагают, что такое может быть не за горами», – указывает The Guardian.

Издание также отмечает: это произошло в тот момент, когда российские воздушные атаки на украинскую электросеть замедлились, что может свидетельствовать о том, что новое командование генерала Валерия Герасимова изменило тактику СВО, «сосредоточившись на более традиционном военном подходе».

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил во время поездки в Париж, что «крупное российское наступление» ожидается к 24 февраля, годовщине начала российской военной операции. «Подобные сообщения часто носят политический характер, поскольку Украина сейчас переключает свои усилия в нескончаемой кампании по лоббированию западных вооружений с танков на истребители F-16», – комментирует это Саббах.

Но по его оценке, «растущие ожидания, по крайней мере, в западном разведсообществе, заключаются в том, что боевые действия на Украине продлятся в течение всего 2023 года». Россия, согласно этим оценкам, готова продолжать свою военную операцию «сколь угодно долго, с учетом своего общего преимущества».

«Поставки западного оружия, кажется, никогда не поступают достаточно быстро и первая волна из 120-140 танков, как было обещано Украине, прибудет к Пасхе с обученными экипажами, это может быть май или даже позже», – считает военный редактор The Guardian.

Помимо этого, в политических кругах Запада «также существует беспокойство по поводу того, как долго ныне действующие на передовой части вооруженных сил Украины – какими бы преданными они ни были – можно просить продолжать боевые действия без длительного перерыва».

«В Украине активизировалась мобилизация, и нередко людей задерживают прямо на улице, чтобы вручить им вербовочные документы, но возникает вопрос, будут ли будущие волны новобранцев демонстрировать такой же уровень мотивации. Если боевые действия будут продолжаться в течение всего 2023 года, это будет означать, что Украине не удалось добиться собственного военного прорыва, и готовность ее сил рисковать своей жизнью будет подвергнута испытанию», – дополняет The Guardian.