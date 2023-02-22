В новый пакет поставок американских вооружений Киеву включена боевая машина Bradley M7 BFIST, объединяющая на своей платформе средства связи, компьютеры и лазер для быстрого вызова прицельного артиллерийского огня на поле боя. Об этом сообщает портал The Drive, также указывая полный состав транша оружия для Украины. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

О последнем пакете помощи США было объявлено в тот день, когда президент Джо Байден посетил Киев и пообещал президенту Владимиру Зеленскому дополнительную военную поддержку. Этот пакет помощи на общую сумму 450 миллионов долларов станет 32-м по счету, выделенным Украине за время правления администрации Байдена. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, а также большое число противотанковых систем, радаров наблюдения и другого оборудования. В его составе:

Боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

Дополнительные 155-мм артиллерийские выстрелы;

Дополнительные 120-мм минометные выстрелы;

Четыре радара воздушного наблюдения;

Четыре боевых машины групп огневой поддержки Bradley (BFIST);

500 противотанковых комплексов Javelin;

Около 2000 противотанковых ракет;

Две тактические машины для эвакуации техники;

Противопехотные мины Claymore;

Подрывные боеприпасы;

Приборы ночного видения;

Тактические защищенные системы связи;

Медикаменты;

Запасные части и другое полевое оборудование.

Кроме того, отельным пунктом транша являются 10 миллионов долларов, выделенные на транспортировку оборудования для поддержания энергетической инфраструктуры Украины.

Четыре боевых машины Bradley в конфигурации BFIST, объявленные в последнем пакете помощи, станут дополнением к 109 уже обещанным Украине вариантам Bradley M2A2-ODS, почти половина которых уже прибыли в Европу – а именно, в Польшу. На территории этой страны НАТО, как сообщалось ранее, украинские военные тренируются в управлении этой техникой, прежде чем она будет передана Киеву.

The Drive указывает, что машины группы огневой поддержки Bradley BFIST имеют в своем оснащении лазерный дальномер/целеуказатель, компьютеры и системы связи, предназначенные для координации огня с нескольких платформ по нескольким целям.

«Как таковые, они могли бы значительно увеличить силу на поле боя, где доминирует артиллерия… Это довольно хорошая платформа связи между радарами-датчиками и стрелками. С лазерным целеуказателем (вместо штатного противотанкового ракетного комплекса TOW) и боевым отделением с компьютерами и радиооборудованием это служит универсальным средством для управления полем боя», – подчеркивает военный обозреватель The Drive Говард Альтман.

Идея Bradley BFIST состоит в том, чтобы иметь командирскую машину, которая способна эффективно находить цели и немедленно сообщать об их местоположении целому ряду дружественных платформ, от танков и бронетранспортеров до артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По мнению Альтмана, это может пригодиться в условиях Украины, где присутствует сложная задача координации огня из широкого спектра весьма разнотипных систем, таких как РСЗО HIMARS и M270, самоходные и буксируемые гаубицы, предоставленные Украине США и их союзниками.

Но как именно BFIST будет применяться к конкретным особенностям местности поля боя в Украине, пока что неизвестно. «Я привык парковать такую машину на вершине горы и быстро вызывать огонь по всем подряд увиденным целям; но на ровных сельхозугодьях этого сделать вряд ли получится», – объяснил для The Drive бывший оператор Bradley BFIST из числа ветеранов армии США, участвовавших в ближневосточных военных операциях.