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Военный обозреватель Петр Бутовский в своем материале для издания The Drive написал о советских военных самолетах, которые были разработаны специально для уничтожения высотных аэростатов.

Напомним, что американские военно-воздушные силы смогли сбить китайский аэростат ракетой, выпущенной истребителем F-22 Raptor. Бутовский напомнил, что с проблемой аэростатов, которые могут нести листовки с пропагандой, разведывательное оборудование или бомбы, СССР столкнулись еще в 1956 году. Причем до 1977 года в воздушном пространстве Советского Союза было обнаружено 4112 аэростатов, 793 из которых было сбито.

Для уничтожения одного аэростата необходимо было затратить большое количество боеприпасов. Поэтому советские инженеры разработали специальный самолет М-17, оборудованный специализированным электрооптическим прицелом. Советский самолет мог обнаружить аэростат диаметром в 30 метров на расстоянии до 40 километров. Для поражения воздушного шара самолет оснащался специальным орудием ГШ-23.

Также советскими инженерами был разработан и специальный носитель лазерного оружия А-60, который в том числе мог поражать и аэростаты. Такой самолет мог обнаружить аэростат противника на расстоянии в 70 километров. Первый полет советского самолета прошел в 1981 году.

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