Танки времен холодной войны Leopard 1, которые Германия намерена предложить Украине, смогут прибыть «нескоро», в сравнительно небольшом числе и потребуют решения целого ряда сопутствующих проблем – особенно с ремонтом и обеспечением боеприпасами. Об этом сообщает военный обозреватель портала The Drive Томас Ньюдик. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Спустя чуть более недели после того, как правительство Германии наконец объявило о поставке Украине основных боевых танков Leopard 2, а также о выдаче разрешения на их передачу другими странами НАТО, Берлин готовится одобрить также и поставку предшественника этого типа танка Киеву. Leopard 1 времен холодной войны больше не используется немецкой армией, но их значительное количество имеется на складах производителя – компании Rheinmetall.

Хотя Leopard 1 давно снят с производства, он служил основным боевым танком Западной Германии на протяжении большей части 1960-х и 1970-х годов, прежде чем его заменил Leopard 2 с новой 120-мм пушкой. Последние немецкие Leopard 1 были сняты с вооружения Бундесвера в 2003 году.

Согласно немецкому новостному журналу Spiegel, в планах значится поставка 29 танков, хотя источник этой цифры не разглашается. Потенциально их может быть больше: по словам официального представителя Rheinmetall, компания может поставить до 88 Leopard 1, а также 22 Leopard 2 из собственных запасов. Последние «могут быть поставлены в течение года», но сколько времени потребуется для приведения в боеготовность Leopard 1, так и не было указано даже приблизительно.

Кроме того, «решить проблему с боезапасом для 105-мм нарезной пушки (основного вооружения старого танка) оказалось непросто», – отмечает Ньюдик. В Suddeutsche Zeitung утверждается, что официальные лица Бразилии уже отказали правительству Германии в просьбе продать ему боеприпасы для Leopard 1. Бразильская армия – одна из немногих, кто продолжает использовать Leopard 1A1 и 1A5 в качестве основных боевых танков, всего ею изначально было закуплено около 250 единиц.

«Президент Лула, только недавно вступивший в должность, до сих пор стремился сохранить теплые отношения Бразилии с Россией. В то же время партия СДПГ канцлера Германии Олафа Шольца также считает Лулу своим близким союзником и не желает нового обострения отношений», – отмечает The Drive. Ранее правительство Бразилии отказалось передать запасы 35-мм боеприпасов для немецких самоходных зенитно-артиллерийских установок Gepard, 37 экземпляров которых Германия уже передала Украине.

Несмотря на свой давний возраст, Leopard 1 остается в ограниченном количестве в эксплуатации по всему миру, включая, кроме Бразилии, такие страны, как Чили, Греция и Турция. Специализированные версии Leopard 1, включая модели бронированного эвакуатора, мостоукладчика и сапера, используются более широко, в том числе в Дании, Эстонии, Финляндии, Италии, Нидерландах и Великобритании.

«Потенциально, Leopard 1 и родственные варианты могут быть доступны из некоторых из этих источников в рамках более широких совместных усилий по передаче их в руки Украины. Дополнительные танки Leopard 1 также могут быть получены от частных подрядчиков, таких как компания OIP в Бельгии, у которой, как сообщается, по состоянию на этот год на складах было около 50 танков», – дополняет The Drive.

Фактически, 10 экземпляров бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 2 на базе Leopard 1 уже доставлены на Украину Германией, и в будущем может быть предоставлено больше специализированных версий танка. Помимо этого, в перечне отправляемого Киеву значится инженерная бронированная машина Wisent 1, также созданная на базе шасси Leopard 1.

«Несмотря на свою старость, Leopard 1, несомненно, все еще может играть полезную роль на поле боя, даже если ему придется сдерживаться от самых критических наступлений. Украина также была готова принять другие старые танки, при этом несколько стран предоставили танки советской эпохи, такие как Т-72 и даже Т-55, причем Соединенные Штаты оплачивали счета за некоторые из них», – заключает обозреватель The Drive.

Но, по его мнению, кроме того, что «остается открытым вопрос о том, сколько времени потребуется, чтобы доставить Украине Leopard 1 времен холодной войны, еще большую озабоченность вызывает значимое «узкое место» с боеприпасами», тем более что даже такие страны «западного лагеря», как Бразилия, Турция и Греция ясно дают понять, что «не желают продвигаться по этому вопросу».