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Линия боевого соприкосновения на Херсонском направлении проходит прямо по реке Днепр. Российские танкисты регулярно наносят огневое поражение позициям вооруженных сил Украины, расположенным на правом берегу Днепра с помощью артиллерии и танков.

Наводчик-оператор танка Т-72А с позывным «Тигреныш» рассказал военкорам о боевой работе по позициям украинской армии. По его словам, после получения координат, выявленных опорных пунктов, складов боеприпасов или мест дислокации живой силы боевая машина Т-72А выдвигается на позицию. Огонь танка корректируется разведывательной группой, которая использует БПЛА для визуального контроля нанесения огневого поражения противнику.

По словам российского бойца, экипаж танка состоит из трех человек: командира, наводчика и механика танка. Для успешного выполнения боевых заданий действия экипажа должны быть оперативными и слаженными. Российский боец отметил, что за время проведения спецоперации каждый из членов экипажа получил огромный опыт, позволяющий поражать позиции противника быстро и точно.

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