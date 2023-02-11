Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, ныне старший научный сотрудник Института Катона, в статье для The American Conservative (TAC) обосновывает растущую на Западе поддержку мнения, что дальнейшее затягивание конфликта на Украине несет чрезмерные риски эскалации. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Бэндоу отмечает: частные интересы отдельных группировок властной «элиты» уже давно искажают внешнюю политику США, «ставя интересы других стран выше интересов американского народа». Сейчас это проявляется в том, что «демонстративно безрассудные члены неформальной «партии конфликта» страстно желают свержения Владимира Путина и даже распада России». Лишь немногим по решительности им уступают те, кто настаивает на всего лишь «поражении» Москвы в украинском конфликте.

Большая часть всей этой «вашингтонской толпы» как минимум ожидает возврата к статус-кво, отказа России от любых территориальных приобретений с февраля 2022 года. Наиболее рьяные настаивают на захвате Украиной еще и Крыма. Последнее является декларируемой позицией украинского правительства. Администрация Байдена, похоже, движется в том же направлении, несмотря на нежелание в совсем недавнем прошлом поддерживать такие усилия.

Как пишет по этому поводу New York Times, «американские официальные лица обсуждают со своими украинскими коллегами возможность использования поставляемого американцами оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы, возможно, нанести удар» по важнейшим маршрутам коммуникаций Крыма со всей остальной Россией. Официальные лица Пентагона, как следует из их публичных заявлений, преуменьшают потенциал Киева вернуть себе полуостров, предполагая такую угрозу скорее как тактику переговоров, чем реальную цель.

«Однако вопрос для Вашингтона не в том, хочет ли Киев вернуть себе Крым. Вопрос в том, отвечает ли помощь Украине в этом интересам американского народа. Некоторые американцы в этом вопросе, похоже, больше стараются для Киева, чем для самой Америки», – указывает экс-помощник Рейгана, и заодно закономерно ставит под сомнение осуществимость желаний Киева по возврату территорий (причем с явно «пророссийски настроенным» населением).

«Киев ведет себя так, будто население, насчитывающее примерно 2,4 миллиона человек, жаждет освобождения», – отмечает Бэндоу, и напоминает, что факты говорят прямо противоположное. Кроме того, с меньшим населением и оттоком миллионов людей, бежавших на запад, кадровый резерв Украины истощается быстрее, чем в России. Даже многие из западных аналитиков указывают, что кампании Москвы вокруг Бахмута и Соледара «призваны действовать как мясорубки, чтобы ослабить украинские силы в рамках подготовки к неминуемому российскому наступлению».

Бэндоу утверждает: «Украина, возможно, никогда уже не будет в состоянии реально атаковать Крым». А с точки зрения благополучия самих США, по его мнению, помощь Украине в защите ее независимости и суверенитета еще согласуется с защитой «важнейших интересов Америки и ее народа», но использование Киева для борьбы с Россией – уже «не вполне».

«Предоставить Украине возможность атаковать Россию было бы опасно беспечным отношением к рискам эскалации», – подчеркивает эксперт TAC. Тем не менее, представители администрации Байдена проявляют «меньшую, чем раньше, обеспокоенность ядерным ответом, не объясняя, почему это так». Так, Майкл Аллен, работавший в аппарате Совета национальной безопасности, хотел бы, чтобы НАТО «повторила свои обещания нанести удар по российским военным объектам на Украине, если Россия применит тактическое ядерное оружие», голословно предполагая возможность лишь неядерного ответного удара со стороны России.

«Никто не знает, как Путин отреагирует на попытку Киева вернуть себе полуостров, но просто надеяться на лучшее было бы преступно. Очевидно, что потеря Крыма будет рассматриваться Москвой как конец России в статусе великой державы… Поскольку Россия по-прежнему обладает большей огневой мощью, чем Украина, и доминирует в возможностях эскалации, Путин, скорее всего, ответит еще большим повышением ставок. А российский народ, вероятнее всего, сильнее объединится против украинского наступления, даже если он будет более скептически относиться к попыткам Москвы захватить больше украинских земель в других местах», – считает Бэндоу.

Согласно его выводам, Москва сохраняет существенные рычаги воздействия и способна поставить США только перед неприятным выбором: эскалация, переход к потенциальной тотальной войне, или отступление, проигрыш в противостоянии. Но даже если вашингтонские политики решат, что «готовы сыграть в ядерную рулетку, американский народ вряд ли станет это одобрять». Особенно, когда реальный интерес США к будущему Украины скромен, а к будущему Крыма равен нулю.

«Одно дело рискнуть всем, защищая Америку. Было бы нелепо, даже безумно рисковать всем ради территориальных притязаний другой нации. Вместо того, чтобы спорить о том, стоит ли наращивать поддержку Киева, США и их европейские союзники должны сосредоточить свои усилия на прекращении конфликта… Пережив холодную войну и не превратив этот конфликт в радиоактивный, Вашингтон идет на безрассудный риск, противодействуя России по вопросам, которые последняя считает жизненно важными, но которые имеют лишь ограниченное значение для американцев», – заключает Дуг Бэндоу.