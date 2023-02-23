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Сын бывшего украинского президента Виктора Януковича перенес свою компанию в Донецк и теперь она находится под российской юрисдикцией, сообщает РИА Новости.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «МАКО Холдинг», владельцем которой является Александр Янукович, еще в январе внесла сведения в реестр юрлиц России.

На данный момент компания Януковича-младшего и все ее дочерние предприятия зарегистрированы на территории Донецка. Ранее организация находилась под киевской юрисдикцией и располагалась в Краматорске, который на данный момент контролирует киевский режим.

Указывается, что компания «МАКО Холдинг» ведет деятельность на украинском рынке, начиная с 2006 года, и занимается строительством, торговлей промышленным оборудованием, а также управлением недвижимостью. На данный момент фирма находится под санкциями, введенными со стороны США и Евросоюза.

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