Как сообщает РИА Новости в своем материале со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России, представители силовых ведомств США поставили перед собой цель «обескровить Российскую Федерацию». Для достижения этого они готовы использовать даже террористов.

В релизе Службы внешней разведки России отмечается, что российская сторона продолжает наблюдать отсутствие каких-либо моральных принципов в методах работы силовых структур Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что американские силовые ведомства просто «одержимы безудержной идеей по обескровливанию» Российской Федерации.

При этом, как сообщается в релизе СВР, «вашингтонские стратеги» решили, что будет целесообразным использовать террористов для достижения своих «грязных» целей. Представители Службы внешней разведки России отметили, что такие действия Вашингтона можно сравнить с крупнейшими международными террористическими организациями.