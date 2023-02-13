ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости в своем материале со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России, представители силовых ведомств США поставили перед собой цель «обескровить Российскую Федерацию». Для достижения этого они готовы использовать даже террористов.

В релизе Службы внешней разведки России отмечается, что российская сторона продолжает наблюдать отсутствие каких-либо моральных принципов в методах работы силовых структур Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что американские силовые ведомства просто «одержимы безудержной идеей по обескровливанию» Российской Федерации.

При этом, как сообщается в релизе СВР, «вашингтонские стратеги» решили, что будет целесообразным использовать террористов для достижения своих «грязных» целей. Представители Службы внешней разведки России отметили, что такие действия Вашингтона можно сравнить с крупнейшими международными террористическими организациями.

Вам может понравиться

Генерал армии Великобритании Джонс заявил, что ВС РФ могут вскоре захватить Артемовск, Харьков и Запорожье

Издание Express в своем материале со ссылкой на генерала вооруженных сил Великобритании Руперта Джонса сообщает о том, что вооруженные силы Украины уже в ближайшем будущем могут потерять несколько областных центров

Глава МИД РФ Лавров «обогнал» западных дипломатов на Африканском континенте

Как сообщает в своем материале издание «Взгляд», глава МИД России Сергей Лавров снова отправился в турне по странам Африки, хотя с момента его последнего визита еще не успело пройти и

Кадыров ответил стихами Слепакову, который оскорбил солдатских матерей

Как передает издание «Московский комсомолец», бывший участник Comedy Club, актер и комик Семен Слепаков, который выступил с осуждением спецоперации на Украине и покинул пределы России, недавно спровоцировал скандал в Рунете