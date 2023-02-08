Как сообщает в своем материале издание Reuters, британский премьер-министр Риши Сунак заявил о том, что Лондон продолжит поддерживать Киев в военном плане для достижения победы Украины в 2023 году.

Во время своего выступления в парламенте премьер-министр Великобритании заявил, что цель официальных властей Лондона заключается в обеспечении победы Украины на поле боя.

Напомним, что 8 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон, где он уже встретился с премьером Риши Сунаком. Во время двухсторонней встречи британский премьер еще раз пообещал украинскому президенту, что увеличит поставки военной техники для вооруженных сил Украины.

Позже МИД Великобритании опубликовало новый расширенный список санкций против Российской Федерации, куда вошло 15 физических и юридических лиц. Британские санкции были введены против прокурора Республики Коми Николая Егорова, уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова и председателя группы компании «Р-Фарм» Алексея Репика.