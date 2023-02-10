Английская студентка Шэннон Стэндэдж осталась без части волос после того, как несколько раз окрашивала их в домашних условиях. Фотоснимки с результатом она отправила в издание The Sun.

На выложенных снимках можно увидеть, что ранее девушка имела натуральные каштановые волосы с вьющимися прядями. Она рассказала, что на протяжении последних 6 лет, начиная с 2017 года, часто окрашивала свою шевелюру в разные цвета. А кроме того, четыре года подряд выпрямляла пряди с помощью утюжка.

Со слов Стэндэдж, в последний раз она решила избавиться от черного цвета и сделать волосы фиолетового оттенка. После того, как девушка смыла осветлитель, волосы начали вылазить клоками. На выложенных фото видно, что Шэннон осталась без прежних локонов, а ее волосы стали тонкими и короткими.