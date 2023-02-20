Западные страны в составе НАТО, начиная с декабря 2021 года, отправили в Киев тысячи единиц разных видов военной техники. Сообщается о 440 пересланных боевых танках, 1170 комплексах ПВО, 665 систем артиллерии и 1510 БМП. Эти данные предоставила российская Служба внешней разведки.

Указывается, что российские вооруженные силы уже уничтожили больше половины этого оружия.

Также власти Киева получили от западных стран около 1,2 млн боевых снарядов, 609 тысяч выстрелов противотанкового действия и 9,8 тысяч ракет, предназначенных для систем залпового огня.

Ранее власти Германии назвали реальные причины оказания военной помощи Украине. Цель таких действий – продемонстрировать силу по отношению к России. Об этом заявил Борис Писториус, занимающий должность главы Минобороны Германии.