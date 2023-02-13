Как сообщает в своем материале агентство Reuters, командование НАТО должно обратиться к странам-членам альянса с запросом об увеличении своих запасов боеприпасов. Это необходимо вследствие истощения на фоне постоянных поставок военных грузов на территорию Украины.

В материале агентства отмечается, что еще в начале прошлого года до начала СВО на территории Украины и активных поставок военных грузов на территорию Украины, многие страны-члены НАТО не смогли выполнить нормативы Североатлантического альянса по созданию запасов боеприпасов.

Обозреватель отмечает, что темпы использования Украиной боеприпасов продемонстрировали неэффективность и медлительность поставок военных грузов альянсом. Один из европейских депутатов, который пожелал остаться неизвестным, заявил агентству о том, что если бы Европейский союз решил вести боевые действия с Российской Федерацией, то у некоторых стран артиллерийские боеприпасы закончились бы через несколько дней.