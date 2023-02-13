Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во время брифинга в Брюсселе, что уже видны признаки активизации боевых действий со стороны российской армии в зоне специальной военной операции на Украине. Слова генсека НАТО передает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Столтенберг заявил, что альянсу уже очевидно, что вооруженные силы России начали новое наступление на Украине. Он отметил, что российская армия во время боевых действий добивается желаемого результата не так качеством, как количеством живой силы и техники. Именно поэтому генсек НАТО еще раз подчеркнул о том, что поставки необходимого для ВСУ вооружения, боеприпасов и запчастей нужно произвести в кратчайшие сроки.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года ВС России начали проведение СВО на Украине в целях защиты мирного населения ДНР и ЛНР, которое на протяжении восьми лет страдало от неправомерных действий киевского режима. Российские войска планомерно освобождают каждый кусочек территории Донбасса от контроля украинских боевиков.