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Военно-воздушными силами США был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на сообщение базы космических сил «Ванденберг».

По данным командования глобальных ударов ВВС США, был произведен пуск МБР Minuteman III с оснащением испытательной боеголовкой. Ракета была запущена с базы космических сил Ванденберг (Калифорния) 9 февраля в 23:01 по местному времени (10 февраля 10:30 по мск). Данное сообщение было размещено на официальной странице ведомства в популярной социальной сети.

Данный учебный пуск МБР был проведен для того, чтобы подтвердить надежность и эффективность Minuteman III. Отмечается, что последние испытания данной межконтинентальной баллистической ракеты были проведены в сентябре минувшего года.

Согласно информации, взятой из открытых источников, Штаты имеют в своем арсенале 450 МБР Minuteman III. Данные ракеты находятся на вооружении ВВС США еще с 1970 года. Однако производство этих ракет было прекращено в 1978 году. Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III способна поражать цель в радиусе 12 тысяч километров.

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