Власти Соединенных Штатов Америки решили ввести пошлину размером в 200% на алюминий, поставки которого идут из России. Информацию сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Известно, что Вашингтон рассматривал этот вопрос в течение нескольких месяцев. Еще одна причина, почему Штаты приняли это решение, заключается в том, что Москва, по их мнению, демпингует продажами алюминия на рынке США и таким образом наносит серьезный ущерб американским компаниям.

Говорится, что введение подобных тарифов по факту прекратит полностью поставки алюминия из России в Америку, ранее его доля составляла около 10 процентов от всего объема.

О том, что Вашингтон рассматривает вопрос введения запрета на поставки металла из России Bloomberg писал еще осенью 2022 года.