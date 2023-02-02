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Никто пока не взял официально на себя ответственность за атаки, недавно совершенные на военные заводы Ирана. Но ни у кого нет сомнений, что за нанесенными ударами стоят Израиль и США.

При этом удары могли быть сделаны с территории иракского Курдистана, который не подчиняется Багдаду. Именно там особенно сильны позиции разведки Штатов и Израиля.

Однако им не удастся заставить Иран совершать необдуманные действия, так как теракты и ракетные удары тут идут уже десятки лет, пишет РИА Новости.

Это не мешает властям Ирана укреплять свои позиции в регионе. Еще одним доказательством того, что исламская республика является действительно самостоятельной державой стало то, что Иран ускоренно сближается с Россией после начала украинского конфликта. По этой причине сегодняшние удары по Ирану связали именно со спецоперацией на Украине.

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