Военные силы Украины могут уйти со своих позиций на одном из участков линии соприкосновения в направлении Запорожья. Причиной этому является полностью деморализованный состав, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова представителя спецслужб.

Собеседник агентства рассказал, что среди личного состава ВСУ увеличивается недовольство командованием, не устраивает солдат и недостаточное снабжение. Они вынуждены собирать продукты и лекарства у жителей в рядом расположенных поселениях. На фоне таких обстоятельств стоит вопрос об уходе с позиций.

Он отметил, что информация стала известна от источников среди местных жителей, а также в украинских подразделениях.

Также известно о большом количестве гибели раненых солдат ВСУ, что происходит из-за отсутствия своевременной медицинской помощи.