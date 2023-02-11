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Пресс-служба Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в Телеграм-канале опубликовала информацию о том, что СПЧ приветствует решение признать подлинным видео с расстрелом российских солдат украинскими бойцами управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

Также пресс-служба СПЧ призвала все международные правозащитные организации не оставлять без должного внимания регулярные нарушения Киевом правовых норм, а также повлиять на украинскую власть, чтобы не попустительствовать таким преступлениям в будущем.

Таким образом, представители СПЧ отреагировали на сообщение управления верховного комиссара ООН по правам человека  о признании подлинности видеоролика с расстрелом бойцами украинской армии безоружных российских солдат, попавших в плен.

Сообщается, что управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к Министерству обороны Украины и выразило обеспокоенность в связи с фактами жестокого обращения украинских солдат с российскими военнопленными. Об этом сообщила официальный представитель организации Марта Уртадо.

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