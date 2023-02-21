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Украинский президент Владимир Зеленский ждал от Германии вовсе не Leopard-1. Он надеялся на предоставление немецким правительством танков Leopard-2. Соответствующий материал опубликован в издании «Свободная пресса».

Украинское руководство уверено, что Leopard-1 не смогут значительно повлиять на ход боевых действий, так как не обладают необходимым для этого потенциалом. Leopard-1 является уже устаревшей моделью, поэтому Зеленский и требует от немцев передачи его обновленной версии Leopard-2.

Стоит отметить, что за время проведения ВС РФ спецоперации на Украине, ВСУ утратили большую часть тяжелой боевой техники. Украинская сторона испытывает серьезную нехватку вооружения и техники. И поэтому Зеленский «выпрашивает» у Запада как можно больше танков, причем не старых модификаций, а современных.

Западные эксперты отмечают, что Зеленский уже чересчур обнаглел, так как пренебрегает предоставленной ему помощью. Они уверены, что украинскому лидеру необходимо поумерить свои аппетиты и довольствоваться тем, что ему предоставляют.

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