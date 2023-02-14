Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», министр иностранных дел Украины Кулеба в очередной раз сделал очень странное заявление. Глава украинского МИД заявил, что в годовщину начала СВО в Нью-Йорке должны состояться некие «великие события, которые Москва запомнит надолго».

Тем временем на фронте главком ВСУ Залужный дал распоряжение продолжать удерживать город Бахмут (ранее Артемовск). При этом главной целью теперь определен «выигрыш времени», а не борьба за удержание самого населенного пункта. Другими словами, командование ВСУ решило ценой в тысячи жизней пытаться сдерживать российскую армию в окрестностях Бахмута до весны, пока на территорию Украины не поступит новая военная техника Запада.

При этом американские аналитики из Института изучения военных конфликтов (ISW) заявили, что российская армия не сможет перенести успех штурмовых действий в окрестностях Бахмута из-за того, что новая тактика ВС РФ применима только в плотной городской застройке.