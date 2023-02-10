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Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», российские вооруженные силы продолжают планомерное наступление на территории Донецкой Народной Республики, в том числе и направлении Авдеевка-Марьинка.

Некоторые украинские военные эксперты уже вслух заговорили о скором выходе частей ВСУ из Авдеевки и Марьинки под натиском российской армии. Причем после полного освобождения Марьинки российским войскам будет намного проще атаковать в направлении Угледара, где оборону занимают 35-й ОБрМП и 79-й ОДШБр ВСУ при поддержке 3-й танковой бригады украинской армии. По данным одного из командиров ВСУ, за вторую половину января 79-я бригада ВСУ уже потеряла 50 человек только на данном направлении.

По словам российского бойца с позывным «Миша на Донбассе», в Марьинке появились первые танки Т-90М «Прорыв», которые солдаты уже успели прозвать «лютая машина смерти, которую почти невозможно подбить». Однако выбить украинских бойцов из бетонных многоэтажных зданий еще советской постройки не так просто, ведь в СССР здания строились на века.

Также по словам «Миши на Донбассе», в Марьинке постоянно работают РЭБ ВС РФ и ВСУ, поэтому гражданские дроны не могут даже взлететь в данном районе. Однако в распоряжении российских бойцов есть один дрон, которому не страшны натовские «глушилки». Он то и доставляет большие неприятность украинским военнослужащим.

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