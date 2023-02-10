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Военнослужащим армии России приходится буквально проламывать оборону украинских боевиков в Марьинке на территории ДНР. Ситуация в этом населенном пункте сохраняется очень тяжелой.

Игорь Кимаковский, занимающий должность советника врио в Донецкой республике, сообщил, что совсем скоро Марьинка окажется под полным контролем со стороны российских ВС.

Он отметил, что точную дату сказать невозможно, но населенный пункт в ближайшее время точно будет освобожден от националистов ВСУ. В течение нескольких лет украинские боевики превращали Марьинку в укрепрайон, поэтому там сейчас сложная ситуация.

Кимаковский рассказал, что большинство домов в поселении представляют собой фактически доты. Изнутри они усилены железобетонными плитами, а некоторые уходят под землю еще на несколько этажей. Причем с виду это обычные жилые дома, но они оборудованы техникой НАТО, которая помогает украинцам выявлять российскую технику и корректировать удары артиллерии.

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