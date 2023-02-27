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Аналитик китайского издания South China Morning Post Алекс Ло в своем материале написал, что Зеленским руководят из Вашингтона и Брюсселя. По словам Ло, решение киевского режима отказаться от мирных инициатив, предложенных Китаем, связано с неодобрением данного вопроса американским руководством и Евросоюзом.

Он отметил, что Киев давно уже ничего не решает в вопросе украинского конфликта. Всеми действиями правительства Украины руководят из Вашингтона и Брюсселя.

Журналист заявил, что Западу в целом плевать на Украину и ее народ, который используется в качестве инструмента в борьбе с Российской Федерацией. Только поэтому американское и европейское правительство продолжает оказывать военную помощь Украине. Им не выгодно заключение мирного договора, в противном бы случае, переговорный процесс уже давно бы состоялся. Ло подчеркнул, что Украина полностью лишилась возможности принимать собственные решения по поводу столкновения с Россией. Она является марионеткой в руках Запада.

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