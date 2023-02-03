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В Сети появились кадры, на которых запечатлен ближний бой между вооруженными силами России и Украины в ходе СВО. На кадрах можно увидеть, как снаряд, который выпустили украинцы из своего гранатомета, отрикошетил от башни боевого танка российских ВС.

Показано место, где произошло боевое столкновение. Видеокадры были сняты с беспилотного аппарата. Комментатор описывает происходящее.

На данный момент работа бронетехники российских ВС в зоне боев сопровождается работой беспилотных летательных аппаратов. Именно это дает возможность лучше оценивать происходящее на месте ведения боевых действий.

Так, на кадрах хорошо видно, что выстрел гранатомета отрекошетил от танка ВС России и не нанес ему никакого вреда.

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