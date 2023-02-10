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Украинский интернет-ресурс «Страна.ua» сообщает о взрывах, которые зафиксированы в разных регионах страны. В публикации говорится, что прилеты ракет были в Полтавской, Одесской и Кировоградской областях, а также в Кривом Роге.

По данным правительства Полтавы, в регионе ведет работу система ПВО.

Александр Вилкул, глава Кривого Рога, в своем канале Телеграм сообщил, что все объекты критической инфраструктуры будут переведены на генераторы. Это медицинские учреждения, объекты водо- и теплоснабжения, станции мобильной связи.

Сигналы воздушной тревоги слышны на всей украинской территории.

Вооруженные силы РФ начали ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины осенью после совершенного теракта на Крымском мосту, организованного СБУ. Удары нацелены на военные объекты, а также оборонную промышленность и энергетические предприятия.

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