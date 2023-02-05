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Глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорный группы Леонид Слуцкий заявил, что киевское руководство отказывается от переговоров по достижению мира из-за политики Запада, который намерен продлить конфликт на Украине. По его словам, представителям западных стран очень выгоден антироссийский проект, проводящийся на украинской территории. Именно поэтому Киев и отказался от проведения мирных переговоров.

В такой форме Леонид Слуцкий прокомментировал слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, который заявил, что переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией стал невозможен по указанию западного руководства. Слуцкий подчеркнул, что «Запад не желает отказываться от собственного проекта «антиРоссия» на украинской территории».

Напомним, что бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, ранее выступавший посредником между Москвой и Киевом в начале специальной военной операции, заявил, что западное руководство принудило Зеленского отказаться от переговорного процесса.

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