Российский военкор Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале анализ особенностей тактики обороняющихся частей ВСУ в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Артемовск и Марьинка, где украинская армия начала создавать линию обороны еще с 2014 года.

Главная особенность построения оборонительной тактики вооруженных сил Украины на Донбассе, по словам военкора, заключается в том факте, что украинские подразделения относятся к местному населению, как к живому щиту, а жилой фонд используют для создания укрепрайонов.

Сладков уверен, что Авдеевку, Артемовск и Марьинку киевский режим будет пытаться удерживать до последнего, так как в информационном плане он создал из них некий образ «городов-крепостей». Именно по этой причине Зеленский отвергает любые разговоры о сдаче Артемовска.

Военкор отмечает, что народу гораздо легче преподнести некий образ героической обороны города-крепости, нежели объяснить военную необходимость оставления населенного пункта при ведении мобильной войны ради сохранения жизней личного состава армии.