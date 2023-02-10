ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский военкор Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале анализ особенностей тактики обороняющихся частей ВСУ в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Артемовск и Марьинка, где украинская армия начала создавать линию обороны еще с 2014 года.

Главная особенность построения оборонительной тактики вооруженных сил Украины на Донбассе, по словам военкора, заключается в том факте, что украинские подразделения относятся к местному населению, как к живому щиту, а жилой фонд используют для создания укрепрайонов.

Сладков уверен, что Авдеевку, Артемовск и Марьинку киевский режим будет пытаться удерживать до последнего, так как в информационном плане он создал из них некий образ «городов-крепостей». Именно по этой причине Зеленский отвергает любые разговоры о сдаче Артемовска.

Военкор отмечает, что народу гораздо легче преподнести некий образ героической обороны города-крепости, нежели объяснить военную необходимость оставления населенного пункта при ведении мобильной войны ради сохранения жизней личного состава армии.

Вам может понравиться

Группа «Вагнера» отрезает пути снабжения для ВСУ в Артемовске

Группа «Вагнера» смогла отрезать почти все пути снабжения украинских боевиков в Артемовске (украинское название Бахмут). Соответствующая информация была опубликована в Телеграм-канале «Иди и смотри». По словам источника ТГ, под контролем

Новые российские БПЛА РУД-250 проходят испытания в зоне СВО

В зону специальной военной операции была отправлена первая партия разведывательно-ударных беспилотников РУД-250 для проведения полноценных испытаний в реальных боевых условиях. Об этом рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных

Турки назвали «животными» редакторов Charlie Hebdo за размещение карикатуры о землетрясении в Турции

Известная своими провокационными карикатурами французская газета Charlie Hebdo опубликовала на своих страницах рисунок, изображающий последствия турецкого землетрясения в карикатурной форме. Подпись карикатуры гласила: «Землетрясение в Турции. Даже танки не понадобились».