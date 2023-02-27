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Как отмечает в своем материале издание «Свободная пресса», военный эксперт Константин Сивков еще в 2015 году прогнозировал появление в арсенале вооруженных сил Российской Федерации нового смертоносного оружия массового поражения в период с 2020 до 2025 годов.

По его словам, в ответ на распространение западных военных баз по всему миру, которые со всех сторон начинают окружать Российскую Федерацию, ВС РФ разработают мощное оружие, которое способно гарантировать поражение противника в случае прямой конфронтации с ним.

Сивков отмечает, что такое оружие в арсенале российской армии появилось в виде автономного необитаемого подводного аппарата «Посейдон», который уже прозвали «торпедой Судного дня», а также стратегической ракеты с шахтным базированием под названием «Сармат».

По словам Сивкова, данное вооружение российской армии является мощнейшим сдерживающим фактором для ЕС и США, так как его применение может запустить геофизические катастрофы, разрушительная мощь которых в несколько раз будет превосходить удар ядерными боеголовками.

Наиболее густонаселенные районы США находятся на побережьях океана. Поэтому воздействие цунами на американское побережье вызовет катастрофические последствия по количеству человеческих жертв. По словам военного эксперта, точечный удар по разлому в районе Сан-Андреаса в США приведет к землетрясениям и цунами такой силы, что вся инфраструктура США на побережье Тихого океана будет разрушена.

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