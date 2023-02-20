Военный эксперт Константин Сивков рассказал журналистам издания «Военное дело» о результатах, которых смогла добиться российская армия во время проведения СВО на Украине. Он отметил, что достижения ВС России являются достаточно высокими.

Эксперт подчеркнул, что военные силы России смогли уничтожить практически всю авиационную и бронетанковую технику, имеющуюся на вооружении ВСУ, на складах Евросоюза а также те запасы, которые были доставлены из третьих стран.

Поставка трех сотен танков для ВСУ со стороны Запада особой роли не сыграет, так как ВС России всего за полтора месяца сражений в зоне спецоперации смогли уничтожить 260 украинских танка. По данным Моссада, на январь 2023 года российская армия уже уничтожила более 6 тысячи единиц тяжелой бронированной техники противника. Поэтому, по словам Сивкова, 300 танков западного образца не является большой угрозой для российских бойцов в зоне СВО.

Константин Сивков также заявил, что Запад предоставит Киеву не 300 единиц танков, а в десять раз меньше. Так, Германия уже заявила, что, вместо 30 обещанных ранее танков Leopard 2, передаст Киеву 14 боевых машин.