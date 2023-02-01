1 февраля 2023 года представители силовых структур Украины пришли к украинскому олигарху Игорю Коломойскому с обыском. Напомним, что именно Коломойского называли главным кукловодом Владимира Зеленского в 2019 году во время предвыборной кампании и первых месяцев его президенства.

Силовые органы Украины предъявили Коломойскому подозрение в неправомерной растрате нефтепродуктов на общую сумму порядка 40 миллиардов гривен и уклонение от уплаты необходимых таможенных платежей. Речь идет о махинациях в таких компаниях как «Укрнафта» и «Укртатнафта».

Также украинские средства массовой информации сообщили о том, что представители силовых ведомств Украины сегодня провели обыски также и у бывшего главы Министерства внутренних дел Арсения Авакова. Также следственные действия касаются еще нескольких чиновников Министерства обороны и Управления налоговой службы Украины. Сообщается, что представители силовых органов Украины интересуются вопросом законности использования средств, выделенной США помощи для ВСУ.