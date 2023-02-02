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Российские военнослужащие продолжают ведение специальной военной операции на Украине. Штурмовыми группами ВС России ведутся активные наступательные действия. В ходе ожесточенных сражений российские штурмовики смогли выбить украинских боевиков из малой балки реки Журавка в Луганской Народной Республике. Им удалось даже занять несколько опорных пунктов ВСУ в районе большой балки Журавка в районе Кременной.

Большая балка Журавка – это речка с протяженностью около 10 км, расположенная на дне оврага. Ее течение направлено в сторону юго-запада населенного пункта Невское.

Напомним, что российским военным удалось добиться новых успехов на севере Луганской Народной Республики. Бойцы 144-й Ельнинской мотострелковой дивизии совместно с десантом смогли подвинуть противника еще на один километр. Сообщается, что украинские боевики на Сватово-Кременном направлении оставили свои позиции и перешли на другую оборонительную линию.

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