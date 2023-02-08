Требования со стороны Киева о поставках боевой авиации и подводных лодок вредят единству НАТО. Об этом заявил Олаф Шольц, канцлер Германии. Также он добавил, что его страна не будет участвовать в дискуссиях на эту тему.

Шольц сказал, что подобное соревнование в том, кто больше вооружения отправил на Украину, вредит союзу стран. Отрицательно сказывается и публичная критика со стороны лидеров западных стран в сторону союзников и партнеров. Любой диссонанс и заявления о разнице во мнениях приносят пользу лишь России.

Ранее Андрей Мельник, замещающий главу украинского МИД, выступил с требованием к Германии отправить на Украину военные истребители, подводные лодки и боевые корабли.

Также Россия направила Германии и другим странам НАТО ноту из-за отправки оружия в Киев.